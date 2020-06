Rieti, approvato aumento di capitale di Aps: si passa da 51 mila euro a 2 milioni

I sindaci hanno detto sì. Il presidente Turina: "Ora più facili gli investimenti"

Via libera dell’assemblea dei sindaci alla ricapitalizzazione di Acqua Pubblica Sabina. Il capitale sociale passa da 51.000 euro a 2 milioni. Un’operazione che è stata voluta con forza dal management di Aps per far iniziare una volta per tutte a far camminare la società con le sue gambe. “Ora possiamo considerare conclusa la lunga fase di start up, la società diventerà sempre più protagonista”, dice soddisfatto il presidente Maurizio Turina alla fine dell’assemblea che si è riunita in teleconferenza.

L’operazione è a costo zero per i comuni. Per ricapitalizzare la società sono state usate delle riserve presenti nelle poste di bilancio. Così ci sono dei comuni che vedono moltiplicarsi il valore delle loro partecipazioni anche di 40 volte. Ovviamente si tratta di un discorso puramente teorico visto che quelle partecipazioni, non essendo vendibili, non potranno essere mai essere monetizzate.

“In ogni caso bisogna pensare ai vantaggi che la ricapitalizzazione avrà rispetto all’operatività della società”, spiega il presidente che aggiunge: “Grazie all’operazione per esempio potremo presentarci con un ‘rating’ migliore agli istituti di credito per avere liquidità. Si pensi ai lavori che abbiamo in programma ma che non possiamo far partire nell’immediato perché i contributi già deliberati non sono ancora materialmente arrivati. Una società solida, anche sotto il profilo patrimoniale, ha più possibilità di ottenere crediti dalle banche per poter avviare i lavori senza il rischio di trovarsi poi senza liquidità”. Inoltre Aps ha anche avviato le pratiche per ottenere i finanziamenti del fondo garanzia previsti dal decreto in rilancio. “Con questa ricapitalizzazione avremo ancora di più le carte in regola”, ribadisce il presidente. Per quanto riguarda gli investimenti fa glie esempi degli interventi, già finanziati, per il risolvere il problema della carenza idrica nel Cicolano e quello per attaccare il Comune di Magliano all’acquedotto del Peschiera. “Si potrà partire prima del previsto”, dice.

Durante l’assemblea i sindaci collegati in video conferenza hanno ribadito anche i problemi riscontrati in alcuni centri rispetto alle fatturazioni e alle mancate letture dei contatori. “Abbiamo strappato un impegno ad aumentare gli addetti alle letture inoltre, nei giorni delle fatturazioni, personale Aps sarà a disposizione un giorno intero ad ogni singolo comune dove si verificheranno dei disservizi o incomprensioni”, dice il presidente della Provincia (che ha una partecipazione del 23%) Mariano Calisse.

“Inoltre - conclude Turina - stiamo investendo molto sul nuovo portale internet che sarà 3.0 e consentirà di gestire parecchie pratiche oltre che le segnalazioni per guasti o disservizi. Sarà attivata anche una App per smartphone”