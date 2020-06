Poggio Mirteto, cinghiali vicino abitazioni. Sindaco autorizza caccia di selezione

Elisa Sartarelli 27 giugno 2020 a

Caccia di selezione per contrastare il fenomeno della presenza di cinghiali a Poggio Mirteto. In passato questi animali erano stati segnalati dalla popolazione in particolare in località Macchiarella e in via Fuori Dazio, poco distante dal centro storico della città e al confine con il territorio del Comune e di Montopoli di Sabina. Gli animali erano Stati fotografati e filmati da finestre e balconi, e foto e filmati postati sui social.

"A seguito della numerosa presenza di cinghiali nel territorio periurbano e di campagna, - dice il sindaco di Poggio Mirteto, Giancarlo Micarelli - che desta notevole preoccupazione tra la cittadinanza e pericolo per l'incolumità e sanità pubblica, oltre che danni alle coltivazioni, nei prossimi giorni, prenderà avvio la caccia di selezione, per contrastare tale fenomeno nel territorio di Poggio Mirteto e Montopoli di Sabina. Dopo aver ottenuto le previste autorizzazioni dagli organi competenti, l'Atc Rieti 1 ha predisposto le operazioni di abbattimento. Possono partecipare solo i selecontrollori, appositamente formati e in regola con la documentazione richiesta. Si raccomanda una fattiva collaborazione da parte di tutti, assumendo comportamenti di massima cautela nel rispetto del disciplinare in materia".