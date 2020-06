27 giugno 2020 a

Sabato 27 giugno riaprono i bagni pubblici di via Pennina, nel centro storico di Rieti proprio sotto al Palazzo del Comune. I servizi, recentemente ristrutturati e rispondenti alle norme, dotati anche di locali per portatori di handicap e di area con fasciatoio per neonati, saranno aperti tutti i giorni con orario 9-13 e 15-20.

In occasione di manifestazioni ed eventi l’orario sarà ulteriormente ampliato.