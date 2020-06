26 giugno 2020 a

Fara Sabina, Fratini (FdI): "Basilicata dice falsità sul mio conto, ma penso al futuro".

Ha preso un respinto, ha aspettato quasi un giorno poi ha risposto, in maniera apparentemente superiore, al suo ex compagno di partito e sindaco di Fara per nove anni, Davide Basilicata. Una vicinanza di idee e vedute che è andata avanti a lungo, ma che si è incrinata negli ultimi anni. Poi dopo le dimissioni di 7 consiglieri di maggioranza, più i due dell'opposizione, che hanno decretato la fine dell'amministrazione sono volati letteralmente gli stracci in pubblico. Prima il durissimo videomessaggio di Basilicata nel quale, di fatto, bolla come incompetenti buona parte degli assessori che lui stesso ha scelto in questi anni. Dall'altra gli ex assessori e fedelissimi colpiti dalle frecce lanciate da quello che per anni è stato il loro indiscusso leader. Tra i quali c'è Simone Fratini attuale coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia che poche ore fa ha dato una mezza risposta su Facebook.

Questo il post: "Ho riflettuto molto riguardo le falsità dichiarate sul mio conto dall'ex sindaco di Fara in Sabina. Potrei rispondere punto per punto e ribaltare completamente le accuse che mi sono state rivolte. Chi mi conosce sa. che, essendo cresciuto tra la gente comune, so usare anche un gergo meno nobile per rendere ancora più chiari tali concetti ed adeguarmi al suo livello. Tuttavia da oggi ho deciso di non parlare del passato ma esclusivamente del futuro della nostra città",