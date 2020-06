Giugno Antoniano, sabato 27 giugno le messe dedicate ai lavoratori

Saranno celebrate alle 9, 11.30 e 18.30 nella Basilica di Sant'Agostino

26 giugno 2020 a

a

a

Sabato 27 giugno il programma del Giugno Antoniano Reatino sarà dedicato al mondo del lavoro. Tre le liturgie in calendario nella basilica di Sant'Agostino in piazza Mazzini: alle ore 9, alle ore 11.30 e alle ore 18.30. A presiedere la celebrazione eucaristica serale sarà don Valerio Shango, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale del Lavoro e dei Problemi Sociali.



È prevista la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria e dei lavoratori. La liturgia sarà trasmessa in streaming sui media diocesani a cura dell’Ufficio Comunicazioni Sociali. La diretta della celebrazione sarà a disposizione dei media che vorranno proporla ai propri spettatori