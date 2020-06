26 giugno 2020 a

Andrea Giulivi è il nuovo presidente di Confartigianato sede zonale di Poggio Mirteto

Assemblea molto partecipata quella degli imprenditori di Poggio Mirteto che aderiscono a Confartigianato. Nella giornata del 25 giugno presso la sala “Elpidio Benedetti” del Comune sabino, una nutrita delegazione ha rinnovato gli organi sociali della sede zonale e gettato le basi per la programmazione dei prossimi quattro anni. Ad aprire i lavori il direttore di Confartigianato imprese Rieti, Maurizio Aluffi, e il vice Presidente provinciale Sauro Antonelli. Sono stati proprio loro a ripercorrere le tappe di una realtà, quella di Poggio Mirteto, nata quasi parallelamente alla struttura provinciale dell’associazione, oggi la più rappresentativa del mondo delle imprese del territorio.

Maurizio Aluffi ha voluto ringraziare pubblicamente Alberto Paoloni che nel 1993/94 mise a disposizione struttura e personale per dare vita alla sede zonale di Confartigianato, diventata immediatamente un punto di riferimento per centinaia di imprese di tutta la Sabina. Un lavoro importante, sostenuto da un gruppo dirigente forte e coeso che, operativamente, faceva capo a Cinzia Baiani, ancora oggi in forza presso il gruppo Paoloni, azienda storica nel campo dell’autoriparazione della zona della Sabina. A distanza di tanti anni il ruolo di Confartigianato a Poggio Mirteto si è consolidato, tanto da diventare l’associazione di riferimento dell’Amministrazione Comunale. Confartigianato esprime tra l’altro il presidente della Commissione alle Attività Produttive del Comune di Poggio Mirteto.

I temi dello sviluppo, i rapporti con l’Amministrazione, la ripresa del dopo Covid, sono stati al centro del dibattito che ha visto numerosi interventi da parte degli operatori presenti. Al termine dell’incontro si è proceduto all’elezione del Presidente e del Consiglio direttivo. Con voto unanime è stato eletto Presidente Andrea Lucio Giulivi, giovane e intraprendente imprenditore sabino. Nel suo intervento ha voluto rimarcare l’importanza di un’Associazione forte e coesa. Di un gruppo dirigente capace di intercettare le tendenze del mercato e sviluppare idee progettuali capaci di creare impresa e occupazione. Andrea Lucio Giulivi succede a Renato Iacobelli, titolare di un’azienda leader nella produzione di contenitori in plastica, capace di esportare il 70% della produzione.

Coadiuveranno il Presidente i membri del Consiglio Direttivo: Francesco Franceschini, Michela Ricci, Massimo Colangeli, Federico Franceschini, Stefano Facioni e Marco Antonelli.