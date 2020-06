Poste, ha riaperto la sede storica dell'ufficio di Borgo Quinzio

26 giugno 2020 a

Ha riaperto nella sua sede storica l’ufficio postale di Borgo Quinzio, in via Salaria Vecchia, 258, dopo che era stato interessato da lavori straordinari a seguito dell’evento criminoso dello scorso mese di gennaio quando alcuni ignoti scardinarono, di notte, il postamat portando via la cassa e facendo degli ingenti danni alla struttura che, da allora, 29 gennaio era rimasta chiusa.

La sede di via Salaria Vecchia osserva orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.