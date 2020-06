Giugno Antoniano, sabato 27 esibizione del tenore Piero Mazzocchetti

26 giugno 2020 a

Giugno Antoniano, omaggio della Città di Rieti: sabato 27 esibizione del tenore Piero Mazzocchetti.

Su iniziativa del sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, sabato 27 giugno, alle ore 21, presso la Basilica di Sant’Agostino, si terrà un’esibizione del noto tenore Piero Mazzocchetti come omaggio della Città di Rieti a Sant’Antonio.

L’evento, a causa delle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Coronavirus-Covid19, non sarà aperto al pubblico ma sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube di Frontiera Rieti , sui social del Giugno Antoniano, sulla pagina Facebook del Comune di Rieti, e su siti e piattaforme social di alcuni tra i principali media locali.

Il Sindaco e la Giunta ringraziano il tenore Mazzocchetti per la disponibilità a tornare a Rieti dopo la straordinaria ed emozionante prestazione canora dello scorso anno in Piazza Vittorio Emanuele II, in occasione della processione. L’evento di sabato 27 giugno non graverà, naturalmente, sulle casse comunali.