Voucher centri estivi, pubblicato bando della Regione. Il termine è l'8 luglio

Voucher Centri estivi: l’assessore Palomba comunica la pubblicazione dell’avviso regionale.

L’assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, comunica che, a seguito dell’emergenza Covid19, nell’ambito del Piano Famiglie promosso dalla Regione Lazio e nello specifico degli interventi in favore dell’Infanzia e dell’adolescenza, è stato pubblicato l’Avviso per l’assegnazione di voucher per la frequenza di centri estivi, attività educative ed individuali per i/le bambini/e e gli/le adolescenti della Regione Lazio. Il termine di scadenza delle domande di partecipazione è fissato alle ore 18 di mercoledì 8 luglio.

Documenti e informazioni sul sito “Lazio Crea” che si raggiunge al seguente link