Truffa dello specchietto a Cantalupo, due denunciati

La mattina 24 giugno i Carabinieri della Stazione di Torri in Sabina unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto al termine degli accertamenti scaturiti da una segnalazione telefonica pervenuta alla linea di Pronto Intervento “112” della Compagnia mirtense, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti due giovani italiani 25/enni, (un uomo ed una donna già noti alle forze di polizia) per il reato di tentata truffa in concorso e più nello specifico per la più nota “truffa dello specchietto”.

Nel caso in specie, in Cantalupo in Sabina, mentre un residente del luogo alla guida della propria autovettura stava percorrendo la SR 313, giunto all’altezza di Via Valle Santi, udiva un forte colpo sulla carrozzeria, verosimilmente provocato da un sasso, venendo contestualmente affiancato dall’autovettura Alfa Romeo 147 di colore nero con a bordo i due giovani che lo accusavano di avere urtato e rotto lo specchietto retrovisore del loro veicolo.

Questi ultimi, considerato che l’uomo precisava di volere richiedere l’intervento dei Carabinieri, si davano a precipitosa fuga ma, grazie al dispositivo di intervento coordinato della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto, venivano intercettati poco distante dal luogo teatro dei fatti.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati ad accertare la responsabilità dei due in altri simili episodi.