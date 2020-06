25 giugno 2020 a

Ex Piaggio: il Comune punta al recupero dello storico impianto sportivo. Pubblicata la manifestazione di interesse.

Il Comune di Rieti ha pubblicato un avviso esplorativo per manifestazione di interesse per la concessione in gestione ed uso dell’impianto sportivo comunale denominato “Ex-Piaggio” – Campo da tennis e campo da bocce – di viale Maraini.

“Da troppi anni quell’impianto, a suo modo storico, risulta abbandonato e non vogliamo più vederlo in quelle condizioni – dichiara il consigliere comunale delegato allo sport, Roberto Donati – Abbiamo intenzione, dunque, di recuperarlo e restituirlo alla città perché pensiamo che possa essere un piccolo gioiello all’interno di un quartiere importante a ridosso del centro storico. Il miglioramento della Città passa anche da piccoli ma significativi obiettivi come il recupero dell’impianto di Viale Maraini”.