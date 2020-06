25 giugno 2020 a

Intrusioni informatiche, bloccato il sito di Acqua Pubblica Sabina.

Aps, il sito internet attualmente in manutenzione da parte webserver. "Si comunica che il sito internet aziendale – www.acquapubblicasabina.it – risulta al momento non disponibile a causa della sospensione imposta dal web server “Aruba” (uno dei principali in Italia), attuata per motivi di sicurezza", si legge in una nota dell'azienda.

Nelle ultime 24 ore, alcuni siti internet gestiti dal provider sono risultati oggetto di potenziali intrusioni informatiche. Sono in corso le operazioni di ripristino del sito aziendale.