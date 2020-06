Fara Sabina alle elezioni in autunno. La Lega lancia Roberta Cuneo per il dopo Basilicata

Il coordinatore provinciale Paolo Mattei: "Puntiamo su di lei"

Paolo Giomi 25 giugno 2020 a

Il coordinatore provinciale della Lega, Paolo Mattei, non solo anticipa la caduta del Comune di Fara Sabina ancor prima che accada, ma dona ufficialmente l’investitura di candidato a sindaco per il Carroccio a Roberta Cuneo, anticipando e non poco le mosse di ogni papabile avversario. Strategia o gaffe politica? Ai posteri l’ardua sentenza.

Video su questo argomento Paolo Mattei (Lega) in teleconferenza: "Comunali in autunno"

Intanto nella giornata del 24 giugno sui social, è rimbalzato un video di “Canale Ponte Milvio”, guidato dal consigliere comunale leghista di Magliano Sabina, Riccardo Corsetto, nel quale Mattei, dando già per avvenuta la caduta di Davide Basilicata (pure con una mai avvenuta “mozione di sfiducia” anziché con le dimissioni di 9 consiglieri comunali, ndr), anticipa soprattutto l’investitura su Roberta Cuneo, con un perentorio “la Lega sta puntando molto su Fara, dove concorreremo con la nostra candidata Roberta Cuneo, cercando di vincere”. Il commento ha generato critiche e disappunto nelle piazze farensi, reali e virtuali, dando di nuovo voce ai retropensieri sulle “mani reatine” che ancora una volta si allungano sulla torta farense. Sarà davvero così?