Giornate dei Fai all'aperto a Rieti. il 27 e 28 giugno visite all'ospedale vecchio

25 giugno 2020 a

a

a

Giornate FAI all’aperto: il 27 e 28 giugno visite con prenotazione presso il cortile e la terrazza dell’Ospedale Vecchio di Rieti

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano organizza per la prima volta le Giornate FAI all’aperto, con l’obiettivo di risvegliare la curiosità sul patrimonio culturale italiano e per scoprire ciò che dall’esterno abitualmente si vede, ma non si conosce a fondo. Anche il Gruppo FAI Rieti aderisce a questa iniziativa, proponendo un’apertura speciale del cortile e della terrazza del complesso dell’Ospedale Vecchio e della Chiesa di Sant’Antonio Abate, posto tra le centralissime via del Vignola e via Tancredi. La visita sarà possibile solamente su prenotazione, che potrà essere ultimata entro le ore 15 di venerdì 26 giugno a questo indirizzo. La visita sarà a contributo libero, con un minimo di 3 euro per gli iscritti al FAI e di 5 euro per i non iscritti, da versare al momento della prenotazione.

GLI ORARI DI VISITA E LE MODALITÀ D’INGRESSO

Le aperture del cortile e della terrazza dell’Ospedale Vecchio di Rieti avverranno sabato 27 dalle 18 alle 22 e domenica 28 dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Nel rispetto delle norme di distanziamento sociale dovute all’emergenza Covid-19, le visite verranno svolte da gruppi di massimo 8 persone, che partiranno ogni 15 minuti. Al momento della prenotazione, è quindi necessario scegliere l’orario preciso in cui si intende effettuare la visita, che avrà la durata di circa un’ora. Ciascun gruppo sarà guidato per una parte dai giovani apprendisti ciceroni e per un’altra dai volontari “senior” del Gruppo FAI Rieti. I posti sono limitati, per cui si raccomanda di prenotare il prima possibile per non perdere l’occasione di esplorare un luogo da tempo abbandonato che il Gruppo FAI Rieti desidera restaurare e rendere facilmente fruibile. La scelta delle zone all’aperto di questo luogo si basa su motivi legati, oltre che alla sua indiscussa importanza artistica e culturale, anche all’attualità della triste emergenza sanitaria, in quanto, in epoca medievale, all’Ospedale Vecchio venivano curati i pellegrini che si ammalavano in città o che erano di passaggio verso Roma. In epoche successive è qui che furono accolti i contagiati durante la pestilenza del 1656 e durante l’epidemia di colera del 1837. Proprio perché si è trattato di un luogo di cura sarebbe opportuno non abbandonarlo al degrado, rendendo onore a tutti coloro che in 700 anni hanno assistito i ricoverati e ai tanti benefattori, che nei secoli hanno sostenuto e mantenuto in vita l’ospedale.