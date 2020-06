Rivodutri, la vecchia scuola di Apoleggia sarà recuperata. Lì saranno ospitate le associazioni

Saranno utilizzati i fondi del Gal Vette Reatine

Dopo il Museo del Paesaggio e l’Ostello del Cammino di Francesco, Rivodutri raggiunge un altro importante obiettivo: un centro di incontro e cultura, grazie ai circa 100 mila euro del piano di Sviluppo Rurale del Gal Vette Reatine. La graduatoria della misura 741, con il massimo punteggio per il piccolo comune, è nero su bianco e premia un’idea vincente: l’allestimento, in una vecchia scuola nella frazione di Apoleggia, di un Centro per l’Associazionismo e l’incontro, nel quale tutte le associazioni culturali e sociali del territorio potranno avere una sede attrezzata per incontrarsi, elaborare progetti, proiezioni, eventi, fornire servizi e informazioni, o semplicemente confrontarsi. Sono previste postazioni con computer e connessioni internet, da utilizzare come sede e uffici, una biblioteca specializzata nei temi ambientali, una sala polivalente per convegni, incontri e proiezioni. L’iniziativa nasce dalla collaborazione fra il Centro Rurale Europeo, che gestiva già una biblioteca in due locali dell’immobile concesso dall’amministrazione comunale, da tempo impegnato in iniziative di collaborazione e scambi culturali con giovani di altre nazioni.

“Oggi raccogliamo i frutti di dieci anni di impegno e lavoro, iniziato con le amministrazioni precedenti quando abbiamo deciso di puntare tutto sulle bellezze del nostro territorio, sulla cultura e sui giovani, avviando tanti progetti. Ora che le risorse ci sono di nuovo, queste scelte cominciano a ripagare e confidiamo che aiutino i nostri paesi a migliorare e superare le difficoltà attuali. Sarà una struttura del tutto innovativa, la prima di tutta la provincia e forse del Lazio. Questo finanziamento permetterà un deciso salto di qualità e orizzonte, aprendosi a tutte le associazioni della Piana Reatina, creando un vero e proprio centro di promozione culturale destinato a divenire una fucina di iniziative e confronto per tutti, uno spazio oggi mancante, di cui i giovani sentono la necessità” commenta il sindaco Michele Paniconi .