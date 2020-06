Emergenza coronavirus, bollettino della Asl di Rieti del 24 giugno: nessun nuovo caso

I positivi in provincia restano 11 mentre sono 12 le persone in quarantena

24 giugno 2020 a

a

a

Coronavirus, dodicesimo giorno senza nuovi contagi in provincia di Rieti.

E' stato diffuso da pochi minuti il bollettino sanitario della task force della Asl di Rieti del 24 giugno relativo all'emergenza coronavirus. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Sono 12 le persone in quarantena, tra loro c'è un soggetto che ha manifestato dei sintomi e dunque c'è stato bisogno del test. In 7 hanno abbandonato la sorveglianza domiciliare. Nella giornata odierna non sono stati registrati nuovi guariti e dunque il numero degli attualmente positivi in provincia di Rieti resta a quota 11.