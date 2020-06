Poggio Mirteto, prende il via la residenza artistica con Manuel Macadamia

Le "lezioni" sono iniziate già da giorni in maniera virtuale

Elisa Sartarelli 24 giugno 2020 a

Prende il via la residenza artistica Bassa Sabina - Teatro delle Condizioni Avverse "Requiem for a hero" con Manuel Macadamia, autore, attore e regista. Una residenza artistica speciale, visto che il lavoro di Manuel Macadamia è cominciato in maniera virtuale.

L'attività è inserita nel progetto della Residenza Multidisciplinare della Bassa Sabina_TerrArte 2020, promossa grazie alle Residenze per Artisti nei territori e finanziata da MiBACT e Regione Lazio.

"Requiem for a hero" è un progetto cominciato nella casa di Manuel Macadamia a Milano, per poi spostarsi in Sabina.

“Cosa accadrebbe se un giorno un supereroe decidesse di ritirarsi? - si chiede Manuel Macadamia - Se si accorgesse che la sua ossessione, quella di salvare il mondo, non è altro che un capriccio infantile? Che i veri eroi sono quelli che lottano per il loro futuro senza alcun potere, restando nell'anonimato? Sullo sfondo dello scenario pop dei fumetti, "Requiem for a hero" è l'ultima confessione di un super eroe, che raccoglie le storie di chi è costretto a combattere con le unghie e coi denti pur di avere una vita normale". Una sorta di flusso di coscienza dell'Uomo Ragno, che racconta la sua vita privata.

"La Residenza Multidisciplinare della Bassa Sabina_TerrArte, - spiega la responsabile del progetto delle Residenze e del Teatro delle Condizioni Avverse, Elisa Maurizi - intende dare continuità allo strumento della residenza artistica, ponendo attenzione alla forte connessione che si genera tra l’artista in residenza e il territorio che lo ospita. In particolare, sperando che le condizioni sanitarie lo permetteranno, porteremo la restituzione-spettacolo del lavoro artistico di Manuel nei teatri della Bassa Sabina e attiveremo attività laboratoriali nelle classi dell’Istituto Comprensivo della Bassa Sabina”.