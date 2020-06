Nei prossimi giorni sarà nominato il commissario prefettizio. E' la terza volta in pochi anni

Poggio Bustone, si dimettono 7 consiglieri comunali e cade l'amministrazione Vitelli.

Nuova bufera politica per il comune reatino che per la terza volta in pochi anni sarà commissariato. Lunedì 22 giugno 7 consiglieri, tra dissidenti della maggioranza e quelli della minoranza, hanno protocollato le dimissioni. In Consiglio sono dunque rimasti in 4, troppo pochi e dunque il consiglio comunale sarà sciolto. Cade l'amministrazione comunale guidata da Deborah Vitelli che era stata eletta nel 2016 con la lista crescere insieme.

Nel tempo il rapporto con alcuni consiglieri della maggioranza si era incrinato ed erano stati diversi i rimpasti di giunta. Lunedì l'epilogo. Le dimissioni protocollate sono state inviate in Prefettura. Si attende la nomina del commissario prefettizio in attesa delle elezioni anticipate che dovrebbero svolgersi in autunno.