Opere pubbliche, il vice ministro Cancelleri: "Entro ottobre terminata la Rieti-Terni"

Il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancelleri, durante un sopralluogo effettuato presso il cantiere Imera sulla A19 Palermo Catania, rinnova il suo impegno per portare a conclusione il collegamento veloce di Rieti con la città umbra.

Il viceministro Cancelleri: "Ripartito cantiere Rieti-Terni"

Infatti, come da lui stesso affermato nel video pubblicato sulla sua pagina Facebook, e come confermatomi dall’Ad di Ircop, dopo l’estate, presumibilmente in ottobre, finalmente le città di Rieti e di Terni saranno collegate con una superstrada degna di questo nome. I ritardi rispetto al precedente cronoprogramma sono stati causati dall’emergenza coronavirus che ha notevolmente rallentato i cantieri in essere, per motivi ampiamente evidenti e giustificabili. In ogni caso si tratta di un altro importante passo avanti per la nostra città che finalmente dopo anni di promesse mancate vede il diretto coinvolgimento del governo per garantire la conclusione decennale di cantieri aperti e fondamentali per il territorio", dice il parlamentare reatino dei 5 Stelle, Gabriele Lorenzoni