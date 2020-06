Incidente a Fiano Romano, morto giovane motociclista

Spirato dopo un'ora di tentativi di rianimarlo

22 giugno 2020

Fiano Romano, gravissimo incidente questa mattina davanti alla Banca Toscana. Per cause ancora da accertarsi una moto ed un furgone si sono scontrati intorno alle 7:20 del mattino. Sul posto sono accorsi immediatamente i carabinieri e i vigili urbani. Nonostante i soccorsi tempestivi e l’arrivo dell’elicottero del 118, il giovane motociclista è morto dopo circa un’ora di tentativi di rianimazione. L’area è stata transennata e i militari e vigili urbani stanno effettuando i rilievi per capire la dinamica dell’incidente.