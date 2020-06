Università, gli studenti del terzo anno di infermieristica tornano in corsia

Dopo oltre 100 giorni di sto riparte la pratica

Dopo oltre 100 giorni di stop gli studenti del terzo anno del corso di laurea in Infermieristica della Sabina Universitas, torneranno in corsia. È prevista per il 22 giugno la ripresa del tirocinio curriculare e professionalizzante per gli studenti reatini, prossimi alla laurea. I primi quarantacinque torneranno a frequentare alcuni reparti del De Lellis, gli altri studenti, sempre del terzo anno potranno riprenderlo solo dopo aver superato l’esame di tirocinio previsto per la fine di giugno.

Alla fine di febbraio, infatti, i Corsi di Studio delle Lauree Sanitarie hanno subìto una importante modificazione nelle attività didattiche, di laboratorio e professionalizzanti a causa della situazione emergenziale COVID-19 che ha colpito il Paese. Tuttavia, mentre le attività didattiche sono riprese quasi immediatamente in modalità a distanza, i laboratori e le attività professionalizzanti sono stati sospesi in tutta Italia, prevalentemente per decisione congiunta Aziende Sanitarie/Atenei.

Ora dopo una riprogettazione importante dei propri percorsi formativi sono state ripristinate le attività formative in presenza. Nulla è stato lasciato al caso e tutti gli studenti sono stati sottoposti a tampone faringeo da parte della Asl di Rieti, che ha predisposto una serie di prescrizioni a tutela degli studenti e di tutto il personale coinvolto. “Siamo tutti molto emozionati-ha dichiarato il rappresentante degli studenti del 3 anno Infermieristica, Giorgio Grassini-ma super felici di riprendere il tirocinio e così giungere al termine degli studi. Essendo prossimi alla laurea in cuor nostro speriamo davvero di poter dare anche il nostro contributo”.