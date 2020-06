Ragazzino di 13 anni precipita nella forra di Riancoli a Collalto e si infortuna a una caviglia

E' stato recuperato dal soccorso alpino del Lazio e trasportato in elicottero al Gemelli

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio è intervenuto nel territorio regionale per tre distinti interventi di soccorso nella giornata odierna, 21 giugno, prima domenica d'estate.

Il primo, nella tarda mattinata, presso la Forra di Riancoli in provincia di Rieti a Collalto Sabino. Ad infortunarsi alla caviglia un ragazzo di 13 anni impegnato in un'escursione di gruppo.

Sul posto è giunta l'eliambulanza del 118 della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino che - individuato un punto libero dalla vegetazione - si è calato sul posto. Una volta raggiunto il ferito e dopo aver ricevuto le primissime cure sul posto, il ragazzo è stato caricato a bordo dell'elicottero tramite verricello ed elitrasportato al Policlinico Gemelli di Roma.