Rieti, braccio di ferro tra Comune e Università sui conti

Gli uffici non riconoscono circa 300 mila euro di crediti vantati dal Consorzio

Consorzio Sabina Universitas, nel confronto con il Comune di Rieti i conti non tornano. Un corposo carteggio via mail tra il Comune capoluogo e Polo Universitario mette nero su bianco visioni diverse su debiti e crediti, il fatto assume una importanza maggiore visto che ci si trova a ridosso dell’approvazione dei rispettivi bilanci. Era il 22 maggio quando il direttore Daniele Mitolo, evidenziando differenze nelle partite di dare e avere previste dai due enti scriveva in una nota indirizzata al dirigente comunale dottoressa Maria Lombardi “Le invio in allegato il prospetto asseverato dal nostro Revisore Legale, che differisce sostanzialmente da quello da lei inviato. Le quote consortili a carico del Comune non vengono stabilite dal Comune, ma dall’Assemblea dei Soci della nostra Società, quindi gli importi da voi ancora dovuti sono quelli che riportiamo nel prospetto”. Sono stati aggiunti, come già fatto presente e formalmente richiesto, i consumi di energia per i locali già nostra sede della Facoltà di Medicina, e dal 2017 utilizzati in locazione dal Comune presso il Consorzio Industriale, per utenze ancora a noi intestate”. La missiva si conclude poi “Non posso poi non notare, da ultimo, che la mancata erogazione dei contributi consortili, da voi dovuti secondo le modalità previste dal nostro Statuto, sta mettendo in seria difficoltà la nostra Società, contributi che dovrebbero essere versati con regolarità, essendo la nostra società una consortile la cui copertura dei costi è data, per l’appunto, dai contributi dei soci”. Dal prospetto allegato emergono prediti vantati dal Consorzio per 847.878,45 euro e debiti per 160.000 euro. La risposta del Comune di Rieti, a firma della stessa dirigente, si ricorda come “Con la nota Prot. 17261 del 20/04/2020 e precedenti comunicazioni erano state rappresentate persistenti criticità con riferimento alle risultanze di cui in oggetto rinviando in merito alle medesime note ed a quanto espresso nei pareri resi sulla deliberazione consiliare n.ro 99/2019. L’organo di revisione dell’Ente è intervenuto con apposito parere di cui al verbale n.14 del 29/04/2020. Ciò nonostante la scrivente si vede recapitare la nota in oggetto a firma del Direttore Daniele Mitolo, tra l’altro personalmente indirizzata alla sottoscritta, in cui lamenta la mancata erogazione di contributi pur essendo perfettamente a conoscenza delle risultanze dell’Ente nonché delle disposizioni di cui al D.Lgs 267/2000. Si aggiunga che nel prospetto allegato alla medesima nota emergono ulteriori poste denominate “crediti per utenze immobile via dell’Elettronica” oltre alle discordanze degli importi per quote consortili delle annualità 2017/2018 e 2018/2019. Inoltre nel medesimo progetto risultano ulteriori importi per l’anno 2019/2020, tra l’altro in assenza, per quanto di conoscenza della scrivente, del Budget di previsione per la medesima annualità”.

Posizioni assolutamente divergenti plasticamente rappresentate dai diversi numeri presentati dal Comune di Rieti che al 31 dicembre 2019 riconosce debiti per 517.278,42 euro e crediti per 160.000 euro.