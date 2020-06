Parte del ricavato del libro sarà devoluto a Telefono Rosa

Rieti, il 23 giugno la prima presentazione di "Private" con la partecipazione delle venti autrici gionaliste.

Funambolo edizioni ha organizzato la conferenza stampa di presentazione del libro "Private. Venti giornaliste nel tempo sospeso" che si terrà martedì 23 giugno alle ore 18 presso il Polo Santa Lucia di Rieti. Alla conferenza parteciperanno le venti autrici del libro.

Il libro uscirà lunedì 22 giugno. Venti racconti scritti da Fabiana Battisti, Tania Belli, Paola Corradini, Paola Rita Nives Cuzzocrea, Raffaella Di Claudio, Eliana Di Lorenzo, Francesca Dominici, Ilaria Faraone, Alessandra Lancia, Daniela Melone, Chiara Pallocci, Sara Pandolfi, Alessandra Pasqualotto, Maria Luisa Polidori, Monica Puliti, Catiuscia Rosati, Francesca Sammarco, Stefania Santoprete, Elisa Sartarelli e Sabrina Vecchi. L'illustrazione in copertina è a cura di Federico Battisti. La prefazione porta la firma di Barbara Palombelli.

Da un'occasione di incontro – una semplice cena tra amiche e colleghe - mai andata in porto a causa delle restrizioni del Governo italiano per contenere l'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19, venti giornaliste si raccontano durante i giorni di quarantena. Ne nasce un diario intimo – da qui il titolo Private, ovvero storie personali, ma anche e inevitabilmente nel senso di donne private della propria libertà - e infine un libro edito dalla casa editrice reatina, che ha sposato in pieno il progetto e la finalità.

I proventi delle royalties andranno infatti a sostegno dell'Associazione Telefono Rosa, che da anni è in prima linea a fornire aiuto e supporto concreti alle donne vittime di violenza.