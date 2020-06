Monterotondo, Di Ventura: "Imu e Tari rischiano di mettere in difficoltà famiglie e imprese"

Il rappresentante dell'opposizione: "L'amministrazione deve fare di più"

“Cittadini ed imprese del nostro territorio hanno affrontato un’importante scadenza: il pagamento dell'Imu. Si sono trovati a versare l’Imu nonostante la nostra richiesta di spostare la scadenza, ovviamente rigettata dalla maggioranza. A brevissimo, il 15 luglio ci sarà inoltre il versamento della prima rata della Tari, che sarà richiesta non solo alle famiglie, ma anche a tantissime aziende, imprese ed esercizi commerciali rimasti chiusi o quasi durante tutto il lock down”. Parte all’attacco l’ex candidato sindaco del centrodestra Simone Di Ventura che denuncia le mancanze, a suo dire, del centrosinistra nei confronti dei cittadini.

Nei giorni scorsi, infatti, Palazzo Orsini ha deciso di posticipare la scadenza del pagamento della prima rata della Tari dal 30 giugno al 15 luglio. “Rata anche aumentata rispetto al passato – tuona Di Ventura - avevamo chiesto un rinvio più sostanzioso per dare la possibilità alle famiglie e alle imprese in difficoltà di poter respirare visto il periodo buio, considerando anche il fatto che in tutto il lock down moltissime imprese non hanno produtto rifiuti e che il servizio è stato svolto ad intermittenza dall'azienda Apm. "Esigenze di un bilancio comunale disastrato, ci impongono questo" ci è stato risposto in aula in sede di discussione”.

Di Ventura, analizzando il momento, ha attaccato anche su altri fronti, ricordando “il rischio chiusura del centro diurno Elianto per la terza età - uno dei servizi di sostegno e vicinanza alla terza età tra i più importanti del nostro territorio” e “il mancato finanziamento del servizio di trasporto domiciliare per soggetti con disabilità e dializzati, interrotto da prima ancora del lock down e ad oggi ancora in attesa di essere riattivato, che ha creato disagi enormi all'utenza e alle loro famiglie praticamente abbandonate in questi mesi”. Di Ventura ha quindi promesso che verrà chiesto conto al sindaco Riccardo Varone nel prossimo Consiglio comunale. “Tagli imperdonabili alle fasce più fragili della nostra comunità – ha concluso Di Ventura - perpetrati da un un'amministrazione che al contrario ha sempre sbandierato il motto "non lasciamo indietro nessuno".