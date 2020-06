Rieti, materiale bellico della seconda guerra mondiale ritrovato nel Velino. Arrivano gli artificieri

Chiusa la zona intorno a Ponte Romano per rimuovere il materiale

Bombe e pistole della seconda guerra mondiale ritrovate nel Velino nella zona di Ponte Romano.

Il materiale è stato ritrovato dai sub dell'associzione "Moby Sub" che nel pomeriggio del 20' giugno si stavano occupando di interventi di bonifica e pulizia dei fondali del fiume. Il materiale è stato riportato a riva dai vigili del fuoco. Si tratta di pistole, fucili e bombe a mano a basso potenziale risalenti all'ultimo conflitto mondiale. Un residuato bellico insomma,

Oltre ai vigili del fuoco sul posto è intervenuta la polizia. La Questura ha allertato l'Esercito che, tramite gli artificieri, prenderà in consegna il materiale per farlo brillare in un'area sicura.