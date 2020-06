Dal 21 giugno torna il mercato del centro storico. Collaborazione tra Comune e Cna Rieti

Ci sarà anche una "sezione" dedicata al vintage

Dal 21 giugno torna il mercato nel centro storico. Nuova collaborazione tra Comune e Cna Rieti.

Tornerà il mercatino del centro storico di Rieti che, anche per le nuove esigenze in tema di contenimento del virus, sarà allestito negli spazi delle piazze Oberdan e Mazzini. L’altra novità è che all’interno del mercato tradizionalmente organizzato ogni terza domenica del mese, da domani confluirà anche il mercatino “vintage” organizzato finora dalla Cna di Rieti.

“Passo dopo passo stiamo riacquistando la normalità della vita della comunità – commenta il Vicesindaco e assessore alle attività produttive, Daniele Sinibaldi – Ringrazio la Cna di Rieti per aver accolto la nostra proposta di collaborazione”.

“Abbiamo accolto l’invito del Comune a far confluire il nostro ‘Vintage’ nel tradizionale mercatino per contribuire a realizzare un evento, non solo ricorrente ma anche più grande e capace di attrarre un numero maggiore di espositori e di clienti – dichiara la Direttrice di Cna Rieti, Vincenza Bufacchi – In molte Città i mercati dell’antiquariato, del modernariato e della rigatteria costituiscono un motivo di attrazione per i turisti. Con questo gesto speriamo di aver dato un significativo contributo”.