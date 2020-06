Terminillo, la sottosegretaria Morani: "Pronti ad aprire tavolo su nuovi impianti"

L'impegno durante una teleconferenza dedicata alla montagna di Rieti

La sottosegretaria Alessia Morani pronta ad aprire un tavolo di confronto sul progetto di rilancio Tsm2 sul Terminillo.

Lo ha detto durante una videoconferenza promossa dal consigliere comunale di Cittaducale Matteo Monaco. “Una bellissima assemblea su Zoom - racconta - ha permesso di rimettere al centro del dibattito il progetto sul Monte Terminillo, come occasione di rilancio per tutta l’economia della Provincia di Rieti. Ringrazio tutte le associazioni di categoria presenti e sono soddisfatto per quanto affermato e condiviso da tutti quanti durante gli interventi. E’ stata sottolineata all’unanimità la necessità di un avvio tempestivo del progetto e di una reale unione di intenti senza faziosità e schieramenti. Molto importante l’ intervento della Sottosegretaria allo Sviluppo economico Alessia Morani, che ha dato la disponibilità ad aprire un tavolo di discussione al Ministero, per trovare strategie di intervento a favore del progetto e del rilancio dell’ economia della Provincia e di questo la ringraziamo. Grazie anche a Giuseppe Fioroni, Mariano Angelucci e tutti quelli che stanno sostenendo con noi questa battaglia. Tutti uniti ce la faremo"