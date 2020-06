Assunzioni Aps, Turina replica a Sebastiani: "Tutto regolare, attacco privo di fondamento"

Il presidente replica a Sebastiani: "Le sue dichiarazioni prive di fomndamento"

Aps, replica Presidente Turina a dichiarazioni Consigliere comunale Sebastiani.

“Le recenti dichiarazioni del Consigliere comunale di Rieti, Andrea Sebastiani, in relazione alle modalità di assunzione in Acqua Pubblica Sabina, sono destituite di ogni fondamento e lesive dell’immagine della Società. Le procedure adottate da Aps, anche in tema di assunzioni di personale, sono infatti pienamente legittime e rispondenti alle normative.

Nel merito dell’attacco sulle assunzioni, è bene sottolineare che Aps, in linea con le previsioni normative, ha adottato uno specifico regolamento contenente i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e agisce come tutti gli altri operatori del settore. Peraltro, il regolamento è pubblicato e consultabile sul sito aziendale – www.acquapubblicasabina.it – e non è mai stato messo in discussione da alcun Consigliere comunale"

Sulla base di tale regolamento APS predispone gli avvisi per l’assunzione di nuovo personale dipendente, redatti anch’essi in osservanza delle leggi e "ispirati, tra gli altri, al principio dell’economicità". "Un criterio di garanzia di efficienza e non certo un capriccio - continua - dettato dal principio di razionalizzazione delle risorse, che ha portato la Società a prevedere che, a parità di titoli, l’assunzione viene riconosciuta, ove possibile, a chi ha già avuto esperienze di lavoro in Aps, ciò al fine di evitare per quanto possibile nuovi costi derivanti dalla formazione ex novo di personale".

Poi la conclusione: "Respingiamo con forza, quindi, inaccettabili dubbi e gravi insinuazioni sulla condotta di Aps che, al contrario, continua a distinguersi, fin dalla nascita, per trasparenza nei confronti di cittadini e Amministrazioni pubbliche e per una gestione improntata al miglioramento e alla modernizzazione del servizio, alla tutela della risorsa idrica e ad un’efficace ed efficiente gestione delle risorse, umane ed economiche”.