Nuova pavimentazione in via della Verdura nel cuore del centro storico di Rieti

Ripavimentate anche via Arco dei Ciechi, via del Bambin Gesù e via del Burò

20 giugno 2020 a

Nuovo asfalto nella zona di Via della Verdura.

Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale di Rieti ha proceduto all’attesa ripavimentazione di via della Verdura, via Arco dei Ciechi, via del Bambin Gesù e via del Burò. Un intervento che era atteso da tempo e che rientra nel programma di manutenzione e sistemazione delle strade e dei vicoli del centro storico.