Rieti, approvate oltre 60 richieste per dehors all'aperto di ristoranti e bar

Il vice sindaco Sinibaldi: "Così aiutiamo gli operatori in difficoltà"

Dehors: ora c’è anche l’approvazione del Consiglio comunale. Sinibaldi: “mettiamo tutti in condizione di ripartire”. Approvate già oltre 60 richieste.

Il Consiglio comunale, nella seduta del 18 giugno, ha approvato tutte le modifiche proposte dalla giunta al regolamento per i dehors. Tra le principali, l’equiparazione delle attività artigianali a quelle commerciali e l’autorizzazione ad utilizzare spazi esterni di somministrazione anche su suolo privato.

Grazie all’intenso lavoro degli uffici delle attività produttive delle ultime settimane, sono già state autorizzate oltre 60 domande inoltrate da ristoranti, pub, bar e attività artigianali, in vari quartieri della Città di Rieti, per la dislocazione di dehors, tavoli, sedie e gazebo.

“Anche attraverso queste misure cerchiamo di preparaci al meglio per una stagione estiva che avrà una natura particolare dopo l’emergenza Covid19 – dichiara il Vicesindaco e assessore alle attività produttive, Daniele Sinibaldi – Stiamo mettendo tutti in condizione di ripartire, nell’auspicio che, anche attraverso la collaborazione tra l’istituzione pubblica e i privati, si possano recuperare le difficoltà economiche prodotte dai mesi passati”.