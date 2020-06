Infrastrutture, Provincia e Comune capoluogo trovano l'intesa sul tracciato della Rieti-Torano

Il presidente della Provincia Calisse: "C'è intesa con Antonio Cicchetti"

Per la Rieti-Torano finalmente sembra si sia trovata una soluzione, ma si deve partire dal progetto definitivo bocciato in sede di conferenza dei servizi della Regione Lazio “per un problema alluvionale” ricorda Calisse che ai tempi non sedeva ancora sulla poltrona di Palazzo d’Oltre Velino e che “non aveva neanche l’accordo di tutti gli enti locali interessati, infatti si registrava la contrarietà del Comune di Rieti”. Ora, da quanto ci dice “va scritta una nuova convenzione e dopo la Regione Lazio deve portare avanti il progetto”.

Il dato saliente è che però il presidente dichiara “io e Cicchetti abbiamo trovato una soluzione, sulla quale si dovrà discutere e arrivare alla progettazione”. Il percorso individuato “costeggerebbe verso la collina la piana di Casette, non tagliandola a metà. Certo, con un viadotto passerebbe vicino ad una casa, ma non si può bloccare un’opera pubblica per una casa” per poi ricollegarsi nella zona ormai nota a tutti come “il pellaro”. Secondo Calisse questa è la soluzione migliore e quella che porterà avanti con il Comune capoluogo.