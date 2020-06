Sanificazione in corso nelle aree giochi per bambini di Monterotondo

Il Comune punta a riaprire i cancelli da domenica 21 giugno

Bisognerà attendere ancora un paio di giorni per l’ordinanza ma ormai sembra che il più sia stato fatto. Forse già domenica tutte le aree gioco di Monterotondo potrebbero riaprire, accogliendo così bambini e famiglie. Negli ultimi giorni gli addetti hanno continuato con le sanificazioni dei giochi che, per l’occasione, sono stati anche ridipinti. Un intervento che si sta svolgendo su tutto il territorio, come ha confermato la vicesindaca Isabella Bronzino: “In questi giorni come sapete abbiamo sanificato le aree gioco e fitness. Concludiamo domani (oggi) con il Parco Monte Grappa e successivamente ci sarà la riapertura a tutte e tutti noi, a seguito di ordinanza del sindaco Riccardo Varone. Siamo davvero felici che i bambini possano riappropriarsi dei loro sani momenti di gioco all'aria aperta, è un diritto fondamentale la cui privazione è stata fonte di grande dolore per tutti noi”.

Nei giorni scorsi c’era stata una falsa partenza. Nella giornata di mercoledì, infatti, l’area giochi di Viale Bruno Buozzi in Passeggiata era stata riaperta, tanto che decine e decine di bambini si erano riversati lì dentro per giocare. Visto il lungo periodo senza poter andare su un’altalena o utilizzare uno scivolo, il giorno dopo, giovedì, i bambini con i loro genitori sono tornati in Passeggiata per entrare al parco che, questa volta, era stata nuovamente chiuso. Infatti, dato che non c’era l’ordinanza, i Vigili Urbani ha chiuso nuovamente i cancelli dell’area con delle fascette di plastica. Le famiglie presenti erano interdette ma, ormai, dopo mesi di lockdown, attendere qualche altro giorno non rappresenta certamente qualcosa di difficile o impegnativo. “L'uso delle aree gioco prevede l'applicazione di regole di sicurezza semplici quanto importanti – ha spiegato ancora la Bronzino - a cui dobbiamo abituarci: uso delle mascherine e igenizzazione delle mani. Con i giusti modi e la dolcezza sapremo anche aiutare i bambini a giocare con i loro coetanei usando delle distanze di sicurezza”.