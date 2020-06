Acqua, Aps apre due nuovi uffici a Magliano Sabina e Borgorose. Centro operativo a Passo Corese

Si aggiungono a quelli di Rieti e Palombara. Saranno aperti alcuni giorni a settimana

Paolo Di Basilio 19 giugno 2020

Aps apre due nuovi uffici. Entro l’estate, oltre alle sedi Rieti e Palombara in Sabina, si aggiungeranno anche gli sportelli secondari, aperti alcuni giorni a settimana, di Magliano Sabina e Borgorose ai due estremi della provincia e cioè al confine con l’Umbria con l’Abruzzo. Inoltre nel piano dell’azienda c’è anche l’apertura di una sede operativa per gli operai a Passo Corese (dove non ci sarà tuttavia lo sportello). Sia a Magliano che a Borgorose, oltre agli uffici ci saranno le sedi per i lavoratori della manutenzione. “Saranno dei punti di riferimento territoriali sia per gli utenti, sia per chi lavora con la nostra azienda”, dice il presidente di Acqua Pubblica Sabina, Maurizio Turina.

L’azienda ha ultimato gli ultimi adempimenti burocratici giusto martedì. Entro luglio dovrebbe entrare in funzione l’ufficio di Magliano che sarà ubicato nei locali dove un tempo sorgeva il bar Comunale in piazza Garibaldi. “Una richiesta portata avanti in sordina dall'amministrazione comunale, senza annunci, con l'unico scopo di arricchire l'offerta pubblica sul territorio e mettere in condizioni l'utenza di avere un rapporto diretto con il gestore oltre a quello tramite il call center”, dice il sindaco Giulio Falcetta.

Il comune e Aps hanno firmato da tempo il comodato d'uso dei locali la società ha provveduto a ristrutturarli e a dotarli degli arredi e terminali necessari.

“Quello che era un semplice punto acqua diventerà uno sportello periferico, sarà a disposizione dell'utenza del territorio per venire incontro alle necessarie attività e sarà gestito da personale Aps”, spiega Falcetta che aggiunge: "L’apertura era prevista da tempo e ha subito dei ritardi in virtù dell'emergenza Covid. La postazione, oltre allo sportello per l'utenza dove sarà possibile effettuare tutte le pratiche relative al servizio idrico integrato, sarà sede periferica dell'azienda, dove prenderanno servizio e partiranno le squadre operative per gli interventi sul territorio della Sabina”. A spiegare il cambio di passo è il presidente Turina: “Con l’emergenza Covid ci siamo resi conto che era indispensabile una maggiore presenza sul territorio con personale della nostra azienda, dunque vicino ai punti acqua abbiamo deciso di istituire questi nuovi sportelli secondari aperti alcuni giorni a settimana”.