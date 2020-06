Il Prefetto di Rieti riceve il comandante per Lazio e Abruzzo dell'Operazione Strade sicure

Visita del generale di Brigata Fabrizio Argiolas che guida i 2000 uomini impegnati nei controlli

18 giugno 2020 a

a

a

Il Prefetto di Rieti Giuseppina Reggiani ha ricevuto il 18 giugno, al Palazzo del Governo, in visita di cortesia, il Generale di Brigata Fabrizio Argiolas, comandante dell’Artiglieria Controaerei di stanza a Sabaudia, nonché comandante del Raggruppamento Lazio-Abruzzo per l’operazione Strade Sicure, che annovera un contingente di più di 2.000 uomini e donne provenienti da diversi reparti.

Nella circostanza il Prefetto ha espresso vivo apprezzamento per l’impegno svolto dai militari a supporto delle Forze di Polizia, in particolare nella recente attività volta a garantire la sicurezza ed il rispetto delle misure di contenimento Covid-19 nella zona rossa di Contigliano, nonché per contrastare la criminalità con specifici compiti di controllo degli accessi ai comuni di Accumoli e Amatrice.