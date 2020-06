Pannelli fotovoltaici per tutti grazie al reddito energetico. Lorenzoni (M5S): "Opportunità per Rieti"

"Anche le persone in difficoltà potranno installare pannelli fotovoltaici senza costi"

18 giugno 2020 a

a

a

Stanziati dal Governo 200 milioni di euro su un fondo nazionale per il Reddito energetico. “Con questa operazione - spiega il deputato Gabriele Lorenzoni - sarà possibile per le persone in difficoltà installare i pannelli fotovoltaici senza costi. Un doppio guadagno, da una parte si permetterà ai cittadini di avere un risparmio in bolletta, dall’altra attraverso la cessione dell’energia prodotta in eccesso alla rete si genereranno risorse che alimenteranno il fondo per l’acquisto di nuovi pannelli. Gli esempi positivi avuti dagli impianti installati in Sardegna a Porto Torres dall'amministrazione del MoVimento 5 Stelle e in Puglia, hanno spinto il Governo ad estendere a livello nazionale il reddito energetico per sostenere le energie rinnovabili, abbattere bollette e consumi, garantire la democrazia energetica e sostenere i cittadini più in difficoltà".

"E’ proprio guardando agli esempi positivi di Porto Torres che i nostri consiglieri Eleonora Maria Fabi e Mirko Abbatelli per Montopoli di Sabina a luglio 2019, e Mariolina Sabuzi per Selci, dando seguito ai loro programmi elettorali, hanno presentato una mozione per impegnare le rispettive giunte comunali a mettere in atto quanto necessario per dare attuazione al Reddito energetico in ambito comunale, non ottenendo alcuna risposta positiva.Ci auguriamo che ora che il Governo ha costituito questo fondo i Comuni provvedano a dare seguito a queste mozioni incentivando così un circolo virtuoso che tra le altre cose porterà anche ad una notevole riduzione di emissioni di CO2”.

...