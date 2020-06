Droga, nasconde hashish dentro il cambio dell'auto: arrestato 23enne di Rieti

E' stato fermato dalla polizia. Si tratta di un reatino di 23 anni

17 giugno 2020 a

a

a

Nasconde droga nel cambio dell'auto, arrestato. La polizia di Rieti ha arrestato il 23enne F.M. per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Martedì le pattuglie della squadra mobile della questura hanno infatti controllato il veicolo condotto dal giovane e all’interno della scatola del cambio hanno trovato un involucro contenente 60 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Nel baule c’era anche il materiale necessario per la costruzione di una serra. La successiva perquisizione in casa ha consentito di trovare altro materiale per il taglio e il confezionamento di droga. Il ragazzo è stato posto agli arresti domiciliari.