Aiuto alle famiglie in difficoltà con "La spesa del cuore" promossa dalla mensa di Santa Chiara

Pasta, pomodori pelati, latte a lunga conservazione e ancora scatole di tonno, biscotti, fette biscottate, sapone per le mani e altri prodotti alimentari e per l'igiene personale e della casa da acquistare e poi lasciare alla mensa di Santa Chiara in via San Francesco 4/a, dalle ore 15 alle 17. Qui, infatti, gli operatori provvederanno a consegnarla alle famiglie in difficoltà. E' questa una delle iniziative di solidarietà - denominata "La spesa del cuore - organizzate in questo particolare periodo per sostenere i nuclei familiari che vivono una situazione di disagio. Aiutare è facile: basterà fare la spesa e poi lasciarla alla mensa di Santa Chiara all'orario indicato.