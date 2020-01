Fiera del peperoncino di Rieti, si preannuncia un decennale stellare

“Quello appena ricevuto è un riconoscimento che mi dà grande soddisfazione, ma è sopratutto un riconoscimento all’organizzazione e al lavoro che stanno dietro la Fiera del peperoncino e l’Accademia italiana del peperoncino”. Livio Rositani, presidente dell’associazione Rieti Cuore piccante - che insieme all’Accademia concorre alla realizzazione dell’evento dedicato alla spezia più famosa del mondo -, commenta così il titolo di “reatino dell’anno 2019” attribuitogli dai lettori del Corriere di Rieti e della Sabina, che lo hanno scelto tra una rosa di venti nominativi di persone impegnate in diversi ambiti sociali ed economici. “E’ la dimostrazione - aggiunge il patron della manifestazione - di quanto la Fiera mondiale del peperoncino sia entrata nel cuore dei reatini, diventando un evento di riferimento”. Un riconoscimento che è anche la spinta a fare meglio e di più, soprattutto in vista del decennale della fiera, che quest’anno si terrà dal 29 luglio al 2 agosto, e per la quale si è già messa in moto da un pezzo la gigantesca macchina organizzativa. L’edizione 2020 si preannuncia infatti più ricca delle altre (l’ultima ha registrato 150 mila presenze), caratterizzata da una connotazione sempre più internazionale, arrivando a ospitare più di venti ambasciate. “Quest’anno - annuncia Rositani - la fiera occuperà un’area espositiva più ampia, con gli stand che saranno collocati anche sul ponte Romano e in piazza Cavour. Inoltre, il programma sarà arricchito da un maggior numero di appuntamenti e di ospiti”. Anche il livello degli eventi dedicati alla cucina promette di alzare l’asticella, con la presenza di chef stellati. “Avremo il sostegno di istituzioni e privati anche fuori dei confini provinciali - conclude il presidente di Rieti Cuore Piccante -, insomma, sarà un’edizione eccezionale sotto tutti i punti di vista, stiamo lavorando per raggiungere questo risultato”. Nel frattempo, la Fiera campionaria del peperoncino parteciperà, attraverso una collettiva di aziende del settore e con la presenza istituzionale del territorio reatino, al nuovo salone “Spices & Herbes Global Expo” in programma dal 5 al 7 maggio a Rimini Expo Centre nell’ambito di Macfrut, la fiera internazionale della filiera ortofrutticola.

M. P.