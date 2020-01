E' Stimigliano il comune della provincia di Rieti con l'età media più bassa: 42,7 anni

Stimigliano, definito ”Porta della Sabina”, è il comune con l’età media più bassa della provincia di Rieti (42,7 anni). "Con soddisfazione - dice il sindaco Franco Gilardi - apprendiamo questa notizia dal sito comunitaliani.it. Spero che questo dato sia attenzionato dalla Regione Lazio e dai rispettivi ministeri nelle nostre richieste di finanziamento per realizzare opere pubbliche rivolte principalmente alle giovani generazioni. Questo primato si è raggiunto - spiega Gilardi - grazie alle due infrastrutture , il casello autostradale e la stazione ferroviaria che ci collegano alla Capitale in meno di 40 minuti. Molte famiglie hanno scelto di vivere a Stimigliano non soltanto per i collegamenti ma anche perché abbiamo saputo preservare un ambiente tipico della Sabina e pertanto possiamo definirci oltre che 'giovani' anche 'attraenti per natura'".