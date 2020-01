Spellbound Contemporary Ballet in Vivaldi Variations al teatro di Rieti

Nell’ambito della programmazione del Teatro Flavio Vespasiano promossa dal Comune di Rieti e l’ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, anche la danza contemporanea con Vivaldi Variations, il 19 gennaio, ore 18, un progetto di coproduzione internazionale nata all’interno della collaborazione culturale e di produzione tra Spellbound Contemporary Ballet, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Orchestre de Chambre de Luxembourg con il contributo del Mibact. In omaggio al geniale violinista e compositore barocco Antonio Vivaldi, i due coreografi, uno lussemburghese - Jean-Guillaume Weis - e uno italiano - Mauro Astolfi, si immergeranno nell'opera e nella vita del musicista per metterne in scena i rispettivi pensieri ed emozioni, nonché i diversi approcci artistici. Vivaldi Variations è una serata in due parti, eseguita da una sola compagnia di danza, Spellbound Contemporary Ballet. Lo spettacolo sarà preceduto dall’incontro Vivaldi: Musica e Danza a cura di Gianfranco Formichetti. Biglietti in promozione per le scuole di danza e per gli abbonati alla stagione di prosa. Per gli altri sono in vendita al botteghino del teatro il giorno di spettacolo con orario 10 - 13 | 16 – 18 e su ticketone.