Rieti, asili nido: Esperia dal giudice per avere i soldi dal Comune

“Sono consapevole che le operatrici si trovino in questo momento senza stipendio e mi dispiace che siano loro a pagare per questa situazione con il Comune, ma l’Esperia non ha risorse per provvedere”. L’amministratore della società che gestisce gli asili nido comunali di viale Maraini e Quattro Strade, Domenico Crea, parla di una situazione economica diventata insostenibile a causa del fatto che “l’amministrazione, con una determina risalente al 17 dicembre scorso, ha allungato i tempi di pagamento portandoli da 30 a 120 giorni, il che ci ha messo in un grosso guaio che ci ha impedito di fare fronte all’impegno degli stipendi delle 30 operatrici degli asili di Rieti”. Vista la situazione, Esperia è andata oltre mettendo tutto in mano ai legati per far partire i decreti ingiuntivi contro il Comune. “Dobbiamo avere 130 mila euro già scaduti, cui se ne aggiungono altri 80 mila, anche questi scaduti per via della determina approvata a dicembre, che ha spostato i termini di pagamento - dice Crea - Pur nella consapevolezza dei problemi delle operatrici, non possiamo fare altro”. Operatrici che ad oggi aspettano di ricevere ancora metà dello stipendio di novembre, quello, intero, di dicembre, la tredicesima e il trattamento di fine rapporto, perché dal 31 dicembre Esperia non ha più in gestione i due asili nido comunali. Nel frattempo i sindacati si sono rivolti, anche loro, agli avvocati per agire contro la società affinché paghi gli stipendi. “Abbiamo ricevuto le comunicazioni dei legali - aggiunge Crea - con i quali siamo in trattative per trovare una soluzione”. L’amministratore di Esperia non rinuncia a togliersi qualche sassolino dalle scarpe: “In questi tre anni abbiamo offerto un servizio di qualità a prezzi contenuti, ampliato l’orario del servizio negli asili fino alle 17 e ridotto a zero le situazioni di morosità a fronte del 40% di utenti morosi al momento del nostro arrivo. Nonostante questo, il Comune ci ha messo in grosse difficoltà. Le scorse settimane - dice ancora - siamo stati ricevuti dal prefetto Giuseppina Reggiani e l’assessore Giovanna Palomba, in quella occasione, ha preso l’impegno di convocarci per trovare una soluzione: da allora stiamo ancora aspettando”. Nel frattempo il tempo è passato, il contratto con Esperia è scaduto, le difficoltà economiche hanno preso il sopravvento e la società si è rivolta al giudice per avere indietro il dovuto. Nel mezzo, come al solito, si sono ritrovate le operatrici... senza soldi.

Monica Puliti