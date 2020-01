Limitazioni al transito nella galleria Sant'Antonio di Rieti sulla Salaria

A partire da martedì 21 gennaio Anas effettuerà delle prove tecniche strutturali della Galleria S.Antonio al km 77 della strada statale “Salaria” nel Comune di Rieti. Per consentire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza per i tecnici e la circolazione, a partire da martedì verrà effettuata la riduzione di carreggiata e sarà stabilito il limite massimo di velocità di 40km/h nei tratti interessati dalle prove di laboratorio. Le verifiche verranno effettuate sia in direzione Ascoli che in direzione Roma. Il provvedimento sarà attivo nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 19, esclusi i giorni festivi, e sarà in vigore fino a giovedì 23 gennaio.