Rieti, senso unico alternato sulla statale 17 nel comune di Antrodoco

A partire da mercoledì 22 gennaio Anas effettuerà la sostituzione delle barriere di sicurezza della strada statale 17 “Dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico” nel comune di Antrodoco. Per consentire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza, a partire da mercoledì sarà istituito il senso unico alternato della circolazione, in funzione delle lavorazioni, tra il km 2,900 e il 3,100. I lavori verranno effettuati sia in direzione L’Aquila che in direzione Antrodoco. Il provvedimento sarà attivo nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 17, esclusi i giorni festivi, e sarà in vigore fino a venerdì 24 gennaio. Anas raccomanda la massima attenzione in auto.