I Vigili del Fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto sono intervenuti in località Borgo Santa Maria, nel comune di Castelnuovo di Farfa, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura con all'interno tre persone di cui un disabile. Giunti sul posto, i pompieri sabini hanno estratto le persone da dentro il mezzo e messo in sicurezza l'area. Presente sul luogo dell'incidente anche il personale sanitario del 118, che ha provveduto al trasporto dei feriti al nosocomio provinciale de' Lellis di Rieti, e i carabinieri della stazione di Poggio Mirteto per i rilievi tesi alla ricostruzione della dinamica.