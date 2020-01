Rieti, l'auto si ribalta: i vigili del fuoco estraggono il conducente rimasto ferito

I Vigili del Fuoco di Rieti sono da poco intervenuti nel comune di Labro, sulla Strada Provinciale 5, dopo la località 'Madonna della Luce', per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura. I pompieri, prontamente giunti sul posto, hanno subito liberato dalle lamiere contorte dell'auto l'unica persona presente all'interno del mezzo per poi consegnarla al personale sanitario del 118, che l'ha sottoposta alle cure del caso. Presenti dai primi momenti dell'incidente anche i carabinieri della locale stazione di Labro per i necessari rilievi tesi alla ricostruzione della dinamica del sinistro. La circolazione stradale non ha subìto rallentamenti.