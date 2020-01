Il segretario del Pd di Rieti, Ventura: "La Lega fa avanspettacolo mentre il Governo sostiene le aree interne”

“Mentre la Lega reatina sembra si diverta a fare avanspettacolo sulla due giorni organizzata dal Partito democratico all’abbazia di San Pastore, il Governo grazie al grande impegno del nostro deputato Fabio Melilli, principale artefice dell’iniziativa che ha portato la nostra provincia all’attenzione di tutti i media nazionali, mette a disposizione 4 milioni di euro per 69 Comuni del Reatino”. Risponde così al vice presidente della Provincia, Andrea Sebastiani, il segretario e consigliere provinciale del Pd, Antonio Ventura, aggiungendo che “il Governo, in soli 15 giorni, ha varato i decreti attuativi per finanziare, come disposto dalla Legge di Bilancio 2020, interventi per opere pubbliche nei comuni fino a 5 mila abitanti mettendo loro a disposizione 50 mila euro, con un stanziamento aggiuntivo di 10 mila euro per i comuni con popolazione inferiore a mille abitanti che nella nostra provincia sono ben 37, mentre per Cittaducale, Poggio Mirteto e Rieti i fondi stanziati sono rispettivamente 70 mila, 90 mila e 13 mila euro”. Una risposta concreta, sottolinea Ventura, alla necessità e ai bisogni delle aree interne, “che si concretizza attraverso il sostegno alle comunità locali e a un grande piano di investimenti anche sulle infrastrutture, come per esempio quello varato per la Salaria dove il Governo ha accantonato risorse vere (i reatini sperano in opere altrettanto vere, ndr)”. Invece di parlare degli altri per fare inutile propaganda, il segretario e consigliere del Pd invita i leghisti in salsa reatina a chiarirsi le idee tra di loro: “Sebastiani, invece di preoccuparsi di Zingaretti, spieghi ai reatini la sua posizione sulle società partecipate dato che in Comune, per Asm e Sogea, si dice contrario al mantenimento delle quote, mentre in Provincia, per Aps, il suo silenzio è assordante”.