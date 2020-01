A Rieti serata evento della Lega navale per acquistare una barca a vela per persone con disabilità

La Lega navale Rieti - Lago del Turano si prepara ad offrire alla città di Rieti una serata di grande musica e solidarietà, a supporto del progetto “Una vela senza esclusioni”, mirato all’acquisto di una barca a vela per persone con disabilità. Venerdì 10 gennaio alle 18 al Palladio di Rieti (in via Fratelli Sebastiani 19) l’evento omaggio ad Astor Piazzolla con “Euphoria Quintet” e la straordinaria partecipazione della scuola “La Musica Secondo Cecilia”. Sarà una serata di beneficenza, con il ricavato devoluto all’acquisto della barca a vela. L'Euphoria Quintet nasce nel 2018 e vede insieme Salvatore Cella (fisarmonica), Alex Cicconi (chitarra elettrica), Cecilia Cocchia (pianoforte), Amleto Matteucci (contrabbasso) e Andrea Petricca (violino). Tutti i componenti studiano al Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” dell'Aquila e hanno al loro attivo una nutrita attività concertistica e numerose esperienze musicali nell'ambito classico, contemporaneo, orchestrale e cameristico in Italia e all'estero. L’Associazione culturale La Musica Secondo Cecilia è da sempre attiva, a Rieti, nella diffusione della cultura musicale e punto di riferimento per i giovani e gli adulti che vogliono avvicinarsi al linguaggio artistico – musicale. Propone una offerta formativa completa: dalla propedeutica musicale ai vari corsi strumentali e corali. La Lega Navale, capitanata dall’avvocato Giovanni Vespaziani e coordinata dal vice presidente Fabio Piscicchia, sognava da anni di realizzare questo progetto. La barca sarà collocata sul lago del Turano, con il varo previsto a primavera. Per maggiori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare i numeri di telefono 331-7178581 e 333-8650360. Un progetto, dall’ampia validità, che è solo al primo step e che non potrà che essere di stimolo per gli amministratori del territorio.