Rieti, giro di vite delle forze dell'ordine contro alcol e droga. Controlli nei locali frequentati dai giovani

Giro di vite delle forze dell'ordine reatine contro l'abuso di alcol e droga in città e in provincia. Dal 19 dicembre scorso e fino al 31 gennaio prossimo, Polizia, carabinieri, Guardia di finanza e Municipale sono impegnati in controlli a tappeto sulle strade e nei locali frequentati dai giovani, per prevenire incidenti causati dall'uso di alcol e stupefacenti. Verifiche programmate prima della tragedia delle due ragazze romane, Gaia e Camilla, investite e uccise a Corso Francia da un'auto condotta da Pietro Genovese, alla guida dopo aver bevuto e, pare, aver assunto sostanze stupefacenti, e adesso agli arresti domiciliari per omicidio stradale. Tutti i testimoni già ascoltati dalla polizia municipale hanno raccontato che le due ragazze hanno attraversato con il semaforo rosso e non erano sulle strisce pedonali. Una vicenda che ha destato incredibile stupore, riproponendo il tema, sempre attuale, della sicurezza in auto.