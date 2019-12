Dopo lo straordinario successo del concerto di debutto lo scorso agosto, l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani si esibirà con un Concerto Sinfonico di fine anno al Teatro Flavio Vespasiano il 29 dicembre alle ore 18. Il Vespasiano, che fu inaugurato per la prima volta nel 1893, vanta di una particolarità che l’Orchestra sfrutterà al meglio: la straordinaria acustica. Non a caso Uto Ughi stabilì che la I Edizione del Premio per l’Acustica fosse destinato a questo Teatro. L’Associazione Festival della Piana del Cavaliere, nel suo terzo anno di attività, si concentra nella realizzazione di un progetto orchestrale che valorizzi talentuosi musicisti provenienti dal panorama nazionale e internazionale affinché si confrontino all’interno di una realtà musicale professionale che aspira ad una qualità d’eccellenza. In linea con la missione di investire nella cultura, nei giovani e di rendere la musica classica accessibile a tutti, il costo del biglietto del concerto, escluse le prevendite, parte da un prezzo intero di 20€ per i posti in platea e di 15€ per i palchi. In questi ultimi, inoltre, è prevista una riduzione per gli Under25 e Over65 ad un prezzo di 10€ e per i nati nel 2001, che hanno appena compiuto 18 anni, il diritto ad acquistare i biglietti ad un prezzo ridotto speciale di 5€. La produzione prevede un nuovo ed entusiasmante programma sinfonico con le Danze Slave di Dvorak e l’Ouverture del Guglielmo Tell di Rossini. Diretta ancora una volta dal maestro Hossein Pishkar, talentuoso allievo dell’Italian Opera Academy di Riccardo Muti, l’Orchestra si esibirà anche il 30 dicembre al Teatro Secci di Terni, il primo gennaio al Teatro Comunale di Todi con un concerto di inizio anno che proporrà celebri arie tratte da opere di Puccini e Verdi e infine il 2 gennaio al Teatro dell’Unione di Viterbo. Sarà possibile acquistare i biglietti per tutti i concerti della tournée direttamente dal sito internet www.festivalpianadelcavaliere.it/orchestra e direttamente dalla pagina https://www.diyticket.it/events/Musica/3368/concerto-di-capodanno-dellorchestra-filarmonica-vittorio-calamani per il concerto di Rieti.